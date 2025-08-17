Adana'da İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Adana'da İki Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu sürücülerden ikisi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tufanlı Mahallesi'nde Doğan D. ve Mehmet A. idaresindeki henüz plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
Haberler.com
