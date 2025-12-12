Cesedi göl kenarında bulunan kadının ölümünde "ihmali olduğu" öne sürülen sanık hakim karşısında

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında cesedi bulunan kadının ölümüne ilişkin tutuklanan sanığın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık N.K. ile bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık N.K. (44), maktul Fatoş Ş'yi uzun zamandır tanıdığını söyledi.

Olay günü Seyhan Baraj Gölü kıyısına alkol almak amacıyla gittiğini, Fatoş Ş'nin de taksiyle yanına geldiğini anlatan N.K, şöyle devam etti:

"Bu sırada yanımda bulunan arkadaşlarım Ş.D. ve M.S. ayrıldı. Fatoş Ş. ile göl kenarında alkol aldık. Bir süre sonra kendisini evine bırakmayı teklif ettim fakat göl kenarında kalmak istediğini söyledi. Aracımla olay yerinden ayrıldım. Kendisine ısrarla evine bırakmayı teklif ettim ancak bunu kabul etmedi. Fatoş Ş'nin ölümüyle bir ilgim ve ihmalim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Fatoş Ş'nin annesi müşteki B.Ş. ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süre, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması, bu aşamada etki edebileceği delilin kalmamış olması hususlarını dikkate alarak sanık N.K'nin tahliyesine karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde 22 Ocak'ta baraj kıyısında 49 yaşındaki Fatoş Ş'nin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı N.K. tutuklanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca N.K. hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.