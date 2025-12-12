Haberler

Cesedi göl kenarında bulunan kadının ölümünde "ihmali olduğu" öne sürülen sanık hakim karşısında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seyhan Baraj Gölü kıyısında bulunan kadının ölümüyle ilgili tutuklanan sanığın, 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 15-20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında cesedi bulunan kadının ölümüne ilişkin tutuklanan sanığın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık N.K. ile bazı tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık N.K. (44), maktul Fatoş Ş'yi uzun zamandır tanıdığını söyledi.

Olay günü Seyhan Baraj Gölü kıyısına alkol almak amacıyla gittiğini, Fatoş Ş'nin de taksiyle yanına geldiğini anlatan N.K, şöyle devam etti:

"Bu sırada yanımda bulunan arkadaşlarım Ş.D. ve M.S. ayrıldı. Fatoş Ş. ile göl kenarında alkol aldık. Bir süre sonra kendisini evine bırakmayı teklif ettim fakat göl kenarında kalmak istediğini söyledi. Aracımla olay yerinden ayrıldım. Kendisine ısrarla evine bırakmayı teklif ettim ancak bunu kabul etmedi. Fatoş Ş'nin ölümüyle bir ilgim ve ihmalim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Fatoş Ş'nin annesi müşteki B.Ş. ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süre, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması, bu aşamada etki edebileceği delilin kalmamış olması hususlarını dikkate alarak sanık N.K'nin tahliyesine karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde 22 Ocak'ta baraj kıyısında 49 yaşındaki Fatoş Ş'nin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı N.K. tutuklanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca N.K. hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Ceketinin altına hiçbir şey giymedi, dekoltesi dikkat çekti: Etkilenmemek elde değil

Ceketinin altına hiçbir şey giymedi, dekoltesi dikkat çekti
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş

Milyonları ilgilendiren toplantıya katılmadılar! Bakın gerekçe neymiş
title