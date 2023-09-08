Adana'da Huzur ve Güven Uygulamalarında 9 Kilogram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulamalarında, 9 kilogram kubar esrar ile birlikte diğer suç unsurları ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.