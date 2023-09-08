Adana'da Huzur ve Güven Uygulamalarında 9 Kilogram Kubar Esrar Ele Geçirildi
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulamalarında, 9 kilogram kubar esrar ile birlikte diğer suç unsurları ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Adana'da huzur ve güven uygulamaları sırasında 9 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden edinilen bilgiye göre, İmamoğlu ve Yüreğir ilçelerinde icra edilen huzur ve güven uygulamalarında, yaklaşık 9 kilogram kubar esrar, 108 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 1 şasi numarası kazınarak silinmiş motosiklet ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel