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Alacak kavgası kanlı bitti: Tüfekle ağır yaralama

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Dadaloğlu Mahallesi'nde 27 Şubat 2025'te S.S'nin (39) evinde tüfekle ağır yaralanmasıyla ilgili olaydan bir gün sonra tutuklanan N.E. (24) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu, olay günü sanığın telefonla müştekiyi arayıp tekrar alacağını istediği belirtildi.

İddianemede, ikilinin telefonda tartışmasının ardından sanığın gece vakti kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı motosikletle müştekinin ikametine gittiği ve çıkan kavgada N.E'nin pompalı tüfeğiyle S.S'yi 3 el ateş ederek karın ve bacak bölgesinden ağır yaraladığı ifade edildi.

Tabanca ile müştekinin ikametini de kurşunlayıp olay yerinden motosikletle kaçan sanığın S.S'yi öldürme kastıyla hareket ettiği anlatılan iddianamede, N.E'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
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