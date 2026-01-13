Haberler

Husumetlilerin silahlı kavgasında 1 ölü, 5 yaralı

Husumetlilerin silahlı kavgasında 1 ölü, 5 yaralı
Güncelleme:
Adana'da husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada 45 yaşındaki Übeyt Coşkun göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Olayda 5 kişi yaralandı ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

ADANA'da husumetli 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve tabancalı kavgada göğsünden vurulan Übeyt Coşkun (45) hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sokakta önlem aldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13372 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma; taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Göğsünden tabancayla vurulan Übeyt Coşkun ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, sağlık görevlilerinin kontrolünde Übeyt Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
