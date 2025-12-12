Haberler

Husumetlisini sokak ortasında vurup, kaçtı

Husumetlisini sokak ortasında vurup, kaçtı
Güncelleme:
Adana'da sokakta karşılaştığı husumetlisi Bülent H.'yi tabanca ile ağır yaralayan Ahmet Y., kısa sürede yakalandı. Yaralının hastanede tedavisi sürerken, şüpheli sorgulanıyor.

ADANA'da Ahmet Y. (55), sokakta karşılaştığı husumetlisi Bülent H.'yi (53) tabanca ile ağır yaralayıp, kaçtı. Şüpheli kısa süre yakalanırken, yaralının tedavisi sürüyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Y., iddiaya göre, daha önce kendisini darbeden ve husumet beslediği komşusu Bülent H. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Y., belinden çıkardığı tabancayla Bülent H.'ye defalarca ateş edip, kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından ve bacaklarından yaralanan Bülent H., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Ahmet Y.'yi olay yerine yakın bir sokakta kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü, yaralı Bülent H.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
