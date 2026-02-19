Haberler

Adana'da Horoz Dövüştürerek Kumar Oynatan Kıraathaneye Operasyon

Adana'da Horoz Dövüştürerek Kumar Oynatan Kıraathaneye Operasyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir kıraathanede horoz dövüştürerek kumar oynandığı tespit edildi. Polis, temizlik işçisi kıyafetleriyle baskın yaptı ve 57 kişiye toplam 661 bin 428 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi horozların kendi kendine dövüştüğünü iddia etti.

ADANA'da polis, horoz dövüştürerek kumar oynatılan kıraathaneye temizlik işçisi kıyafetiyle oyuncu gibi girip, suçüstü yaptı. 57 kişiye 661 bin 428 lira ceza uygulanırken, iş yeri sahibi H.S. (65), ifadesinde, "Biz horoz dövüştürmedik. Baskın olunca horozlar korkup, ringe atlayarak kavga etmeye başladı" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir kıraathanede horoz dövüştürerek kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Kapısında, Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği tabelası bulunan kıraathaneye temizlik işçisi kıyafeti giyip, oyuncu gibi giren polis, dövüşlerde bahis oynandığını da belirledi. Polis, ringe girerek horozları ayırıp, dışarıdaki ekiplere haber verdi. Suçüstü yakalanan 57 kişiye 'Kumar oynamak' suçundan 661 bin 428 lira para cezası uygulandı.

'HOROZLAR KORKUP, RİNGE ATLADILAR'

Ekipler, dövüşte kullanılan farklı cinslerde 9 horoz ile bahiste toplandığı değerlendirilen 2 bin liraya el koydu. Gözaltına alınan kıraathane sahibi H.S., emniyetteki ifadesinde, "Biz horoz dövüştürmedik. Baskın olunca horozlar korkup, ringe atlayarak kavga etmeye başladı" dedi. İşlemlerinin ardından H.S.'ye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'Hayvana eziyet' suçlarından adli işlem uygulandı.

HOROZLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Ringde ve kümeslerde el konulan horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. Öte yandan polisin suçüstü baskın kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti

Görüntüler infial yaratmıştı! Ahırdaki işkencede yeni gelişme
Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı

Survivor'da yaşanan skandalı değerlendirdi
Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı

Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti

Görüntüler infial yaratmıştı! Ahırdaki işkencede yeni gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi

Arkadan hızla yaklaştı, sonrası kan dondurucu