Adana'da Horoz Dövüştürerek Kumar Oynatan Kıraathaneye Operasyon

ADANA'da polis, horoz dövüştürerek kumar oynatılan kıraathaneye temizlik işçisi kıyafetiyle oyuncu gibi girip, suçüstü yaptı. 57 kişiye 661 bin 428 lira ceza uygulanırken, iş yeri sahibi H.S. (65), ifadesinde, "Biz horoz dövüştürmedik. Baskın olunca horozlar korkup, ringe atlayarak kavga etmeye başladı" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir kıraathanede horoz dövüştürerek kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Kapısında, Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği tabelası bulunan kıraathaneye temizlik işçisi kıyafeti giyip, oyuncu gibi giren polis, dövüşlerde bahis oynandığını da belirledi. Polis, ringe girerek horozları ayırıp, dışarıdaki ekiplere haber verdi. Suçüstü yakalanan 57 kişiye 'Kumar oynamak' suçundan 661 bin 428 lira para cezası uygulandı.

'HOROZLAR KORKUP, RİNGE ATLADILAR'

Ekipler, dövüşte kullanılan farklı cinslerde 9 horoz ile bahiste toplandığı değerlendirilen 2 bin liraya el koydu. Gözaltına alınan kıraathane sahibi H.S., emniyetteki ifadesinde, "Biz horoz dövüştürmedik. Baskın olunca horozlar korkup, ringe atlayarak kavga etmeye başladı" dedi. İşlemlerinin ardından H.S.'ye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'Hayvana eziyet' suçlarından adli işlem uygulandı.

HOROZLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Ringde ve kümeslerde el konulan horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. Öte yandan polisin suçüstü baskın kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı