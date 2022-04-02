Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
ADANA (AA) - Adana'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'dan yürüyen M.A'yı hareketlerinden şüphelenerek durdurdu.
Polis, M.A'nın elindeki bez içerisinde çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 5 kilogram ağırlığında kablo ele geçirdi.
Ekiplere zorluk çıkaran M.A, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
AA / Mutlu Güney - Güncel