Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'dan yürüyen M.A'yı hareketlerinden şüphelenerek durdurdu.

Polis, M.A'nın elindeki bez içerisinde çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 5 kilogram ağırlığında kablo ele geçirdi.

Ekiplere zorluk çıkaran M.A, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Adana Yüregir, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title