Kaldırım taşıyla kırdıkları vitrinlerdeki cep telefonu ve elektronik ürünleri çaldılar

ADANA'da yüzlerini kapüşon ve motosiklet kaskıyla gizleyip, girdikleri iş yerinin vitrin camlarını kaldırım taşıyla kıran Serhat Can Z. (28) ile A.A. (17), 3 cep telefonu, 3 akıllı saat, tablet ve 3 kablosuz kulaklık çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheliler, yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 19 Ocak'ta saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Karafatma Caddesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve motosiklet kaskıyla gizleyen Serhat Can Z. ile A.A., Halil İbrahim D.'nin iş yerinin camını kaldırım taşıyla kırarak içeri girdi. Şüpheliler, caddeden geçen araçlara aldırış etmeden vitrin camlarını da kırarak 3 cep telefonu, 3 akıllı saat, 3 kablosuz kulaklık ve tablet çaldı. Çaldıkları cihazları ceplerine ve pantolonlarının içine gizleyen şüpheliler, diğer vitrinlerin camını kıramayınca iş yerinden koşarak çıktıktan sonra kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerini açtığında durumu fark eden Halil İbrahim D.'nin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, suçlarını kabul edip, çaldıkları cihazları tanımadıkları birine sattığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Can Z. ile A.A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı