Haberler

Adana'da dev denetim: 35 aranan şüpheli yakalandı

Adana'da dev denetim: 35 aranan şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da polis ekiplerince helikopter ve dron destekli kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Adana'da polis ekiplerince helikopter ve dron destekli kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerden 297 ekip, 1615 personel, 4 dron, dedektör köpekler ve helikopter katılımıyla il genelinde denetim yapıldı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 29 bin 762 kişinin kontrolünün yapıldığı denetimde çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör, 25 mermi, 6 kesici alet ile 175 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin 7 bin 973 araç kontrol ettiği denetimde çalıntı 4 motosiklet ele geçirildi. Ekipler 2 aracı trafikten men etti, çeşitli ihlaller nedeniyle 140 araca para cezası yazdı.

Denetimde ayrıca kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptıkları gerekçesiyle 19 kişiye para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
Süleymancılar’a yönelik operasyonda 35 kişi daha tutuklandı

Süleymancılara yönelik 3'üncü dalga operasyonda karar verildi
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum

Hamaney'den savaşı yeniden başlatacak açıklama: Hepsini yasaklıyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Tolga Akış tutuklandı! Manifest kızlarıyla ilgili iddiayı doğruladı
Japonya'da 33 Yıl Saklanan Güney Koreli Gözaltında

Kardeşinin vizesiyle ülkeye girdi, 33 yıl sonra yakayı ele verdi
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın

Tarihinin en derin krizini yaşayan otomotiv devinden skandal hamle
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

Teröristbaşıydı, şimdi hastane ziyareti yapıyor
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi

Kaydırağı ateşe verdiler! Savunmaları daha skandal