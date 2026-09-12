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Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

Adana'da helikopter destekli 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı
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Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte belirlenen noktalarda 1606 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamaya, 4 eğitimli dedektör köpeği, 4 dron ve polis helikopteri de destek verdi.

Uygulama kapsamında 30 bin 286 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı ve 9 bin 2 araç kontrol edildi.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kesici alet, 50 mermi, 4 şarjör ile 1,5 gram esrar ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı ve 3 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 104 araç sürücüsüne ise 2 milyon 495 bin 643 lira ceza kesildi.

İş yerlerinin de denetlendiği uygulamada, usulsüzlük tespit edilen 9 iş yerine para cezası verildi.

Ayrıca, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 20 kişiye toplam 35 bin 280 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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