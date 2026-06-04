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Adana'da "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" düzenledi

Adana'da 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' düzenledi
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Adana Seyhan'da düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Şenliği'nde halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüsü kursiyerlerinin ürünleri sergilendi.

Adana'da Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" gerçekleştirildi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki halk eğitim merkezleri ile Adana Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünler sergilendi.

Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, yaptığı konuşmada, yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında güzel çalışmaların ortaya çıktığını söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, kursiyerlerin eserlerini inceledi.

Etkinliğe, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun, eğitimciler ve davetliler katıldı.???????

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel
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