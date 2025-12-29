Haberler

Adana'da onkoloji hastası çocuklara yılbaşı eğlencesi

Güncelleme:
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi'nde, başta kan hastalıkları tedavisi gören çocuklara yönelik yılbaşı etkinliği düzenlendi. Canlı müzik, palyaço şovları ve hediyelerle dolu bu organizasyon, çocuklara moral ve motivasyon sağladı.

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi'ndeki çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği ile çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğiyle düzenlenen geleneksel yeni yıl kutlamasında, çocuklar canlı müzik ve palyaço ile eğlendi. Zamanlarının çoğunu hastanede geçiren, başta talasemi ve orak hücre anemi hastalığı olmak üzere lösemi ve diğer kan hastalarına yönelik tedavi gören çocuklar, etkinlikte moral buldu. Çocuklar ve aileleri, animatörlerle gönüllerince eğlendi. Hastane yönetiminin de katıldığı etkinlikte pasta kesiminin ardından çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği Başkanı Güngör Uysal, yıllardır sürdürülen organizasyona katkı sağlayan katılımcılara ve bağışçılara teşekkür etti. Etkinliğe katılan Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, organizasyonun her yıl gerçekleştirildiğini belirterek, "Çocuklarımız için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olan bu etkinlikleri sürdürmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından spor lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösteriler de sahnelendi.

