Adana'da hal kompleksindeki yangın söndürüldü, 22 depo hasar gördü

Adana'da hal kompleksindeki yangın söndürüldü, 22 depo hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde dün çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gece boyu süren müdahalesiyle söndürüldü. 22 depoda hasara yol açan yangında zarar gören depolar dronla görüntülendi.
Adana'da hal kompleksinde çıkan ve 22 depoya yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde dün çıkan yangını kontrol altına alan itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerin müdahalesiyle hal kompleksindeki 22 depoda hasara yol açan yangın söndürüldü.
Yangında zarar gören depolar dronla görüntülendi.
Kaynak: AA