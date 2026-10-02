Haberler

Adana'da hal kompleksindeki yangın söndürüldü, 22 depo hasar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde dün çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gece boyu süren müdahalesiyle söndürüldü. 22 depoda hasara yol açan yangında zarar gören depolar dronla görüntülendi.

Adana'da hal kompleksinde çıkan ve 22 depoya yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde dün çıkan yangını kontrol altına alan itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde de çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin müdahalesiyle hal kompleksindeki 22 depoda hasara yol açan yangın söndürüldü.

Yangında zarar gören depolar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü

Sevgilisinin evinde oturuyordu, kapıya geleni görünce olanlar oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kahramanmaraş'ta temel kazısında toprak kaydı, 2 bina boşaltıldı! Sakinlerden tepki: Biz öldükten sonra mı bakacaklar?

Temel kazılırken toprak kaydı! Bina boşluğun kenarında kaldı
Trabzonspor'dan tatsız prova

Trabzonspor'dan tatsız prova! Kardeş kulübüne kaybetti
Portekiz, Ronaldo'suz çıktığı ilk maçta 4 golle kazandı

Ronaldo'suz ilk maçlarına çıktılar! İşte sonuç
Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız

Ziraat Bankası'ndan olay yaratan iddialara net yanıt
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasını buluşturan cenaze! Ünlü isimler peş peşe geldi
ABD'de bir öğrenci, okulda kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti

Kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama

Fon skandalında yeni dalga! Çok sayıda tutuklama var