Adana'da Hafif Ticari Araç, Koşulu Atı Ezdi

ADANA'da hafif ticari araca çarpan, arabaya koşulu başıboş at öldü. Polis, güzergahtaki kamera görüntülerini inceleyip, atın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaza, 3 Kasım'da saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kavşağa girdiği sırada, hızla ilerleyen arabaya koşulu atla çarpıştı. Savrulan at, yere yığıldı. Hafif ticari araçta ise hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve belediyede görevli veteriner hekim sevk edildi. Veteriner hekimin kontrolünde atın öldüğü belirlendi.

Öte yandan güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, Ali Hocalı Mahallesi'ndeki bir evden ayrıldığı değerlendirilen atın sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

Haber : Anıl ATAR- Kamera: ADANA,