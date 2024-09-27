Üye Girişi
Haberler

Adana'da Günlük Kiralık Ev Denetimleri

Adana'da Günlük Kiralık Ev Denetimleri
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da polis, günlük kiralık evlere yönelik denetimlerde kira sözleşmesi olmayanlar hakkında idari işlem uyguladı. Sümer Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, fuhuş ve uyuşturucu ticareti iddialarına karşı toplam 95 personel görev aldı.

ADANA'da polis, günlük kiralık evlere yönelik yapılan denetimlerde kira sözleşmesi olmayan kişilere ve ikamet sahipleri hakkında idari işlem uygulandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarındaki Sümer Mahallesi'nde birçok gecekondu yapının günlük kiraya verilerek fuhuş, uyuşturucu ticareti gibi suçlarda yer temin edildiği yönünde yapılan ihbarlar üzerine çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, suç önleme ve araştırma, devriye ekipleri ile çarşı mahalle bekçileri olmak üzere toplam 95 personelin katılımıyla günlük kiraya verilen 7 binada denetleme yaptı. Binaların etrafında bekçi ve devriye ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Polis, daha sonra tek tek girdiği ikametlerde kira sözleşmelerini denetledi. Kira sözleşmesi bulunmayan kişiler ve ikamet sahipleri hakkında idari işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Sümer Mahallesi Yerel Haberler Uyuşturucu Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Polis Adana

Borçlara düzenleme geldi: Biriken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yapılandırılabilecek

BDDK duyurdu: Birikmiş borçlar yapılandırılabilecek

 Narin cinayetinin 1 numaralı şüphelisi Salim Güran ile ilgili yeni karar

1 numaralı şüpheli Salim Güran ile ilgili yeni karar

 Biden gitmeden son jestini yaptı: ABD'den İsrail katliamlarına bir destek daha

Bıden gitmeden son jestini yaptı! İsrail katliamlarına bir destek daha
Erdoğan teğmenlerin 'Kılıçlı Yemin Töreni' ile ilgili konuştu: Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil

"Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı 60 ay yapılandırma ne zaman, kimler yapabilir, şartları ne? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Sincan, Etimesgut, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Mudanya, Gemlik, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Oğuzeli, Nurdağı, İslahiye elektrik kesintisi listesi MasterChef yumurtalı pide tarifi! En güzel yumrtalı pide tarifi! Yumurtalı pide nasıl yapılır? Yumurtalı pide için gerekli malzemeler! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Bayraklı, Konak, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef trileçe tarifi! En güzel trileçe tarifi! Trileçe nasıl yapılır? Trileçe için gerekli malzemeler! Serhat Akın kimdir? Serhat Akın hangi takımlarda oyandı, Fenerbahçe'de oynadı mı, ne zaman oyandı? Serhat Akın vuruldu mu, kim vurdu? SON DAKİKA! Silahlı saldırıya uğradı Serhat Akın sağlık durumu ne? Serhat Akın'ı kim vurdu, neden vurdu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });