Adana'da görme engelliler için uyarlanan oyunlar her pazartesi oynatılıyor

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Adana'da Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitimcilerin tasarladığı eğlenceli oyunlar, çocukların okula uyum sağlamasına katkı sunuyor.

Merkez Çukurova ilçesindeki okulun müdürü Cemal Dağhan ve öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığının "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında geleneksel oyunları, görme engelli öğrencilere uygun hale getirdi.

İşitme duyusunun ön planda tutulması için "zilli top" kullanılan oyunların kuralları da öğrencilere göre düzenlendi.

"Maarif'in Kalbinde Oyun" temasıyla hazırlanan "zilli topum şarkı söyletiyor", "sırtına ne çizdim?", "en küçük topu bul", "sesime gel", "kokusundan tanı", "beni bul" ve "rüzgar nereden esiyor?" gibi eğitici içerikler, pazartesi günleri çocuklara sunuluyor.

Haftaya oyun oynayarak başlayan öğrenciler, eğlenceli vakit geçiriyor.

"Oyunun eğitimdeki yerinin çok önemli olduğuna inanıyoruz"

Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Cemal Dağhan, AA muhabirine, projenin öğrencilerin eğitim sürecine uyum sağlamasına katkı sunduğunu söyledi.

Eğitimi oyun yoluyla desteklediklerini belirten Dağhan, "Oyunlarımız sevgiyi paylaşmak, arkadaşlık ve dostluk temalı çünkü öğrenmenin en güzeli oyunla öğrenmedir. Bu yüzden oyunun eğitimdeki yerinin çok önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Ahmet Karaca da oyunları hazırlarken öğrencilerin aktif katılımını ön planda tuttuklarını anlattı.

İşitme duyusunun oyunların temel unsurlarından olduğunu dile getiren Karaca, "Öğrencilerimiz görme engelli olduğu için oyunlarımızı onların anlayabildiği ve keşfedebildiği düzeyde gerçekleştiriyoruz. En gelişmiş duyuları işitme kanalları olduğu için oyunlarımızı daha çok sözlü ve şarkılı yaptık." diye konuştu.

Karaca, oyunlarda öğrencilerin dinleme, yön bulma, dikkatini toplama ve doğru zamanda tepki verme becerilerini kullandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Öğrenciler oyun oynarken birbirleriyle daha iyi kaynaşıyorlar. Aynı zamanda derslerine odaklanmalarını daha da artırıyor. Oyun oynayan öğrencinin derslerinde başarılı olduğunu gözlemlemekteyiz."

"Her hafta farklı oyunlar oynuyoruz"

10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Ceren Toprak da oyunlar sayesinde okula daha istekli gittiğini dile getirerek, "Arkadaşlarımla her hafta farklı oyunlar oynuyoruz ve yeni şeyler öğreniyoruz. En sevdiğim 'zilli topum şarkı söyletiyor' oyunu." dedi.

11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Taha Oğuz ise oyunlarda yeni şeyler öğrendiğini kaydetti.

Kaynak: AA