Adana'da çevre gönüllüleri Seyhan Nehri'nin çevresindeki atıkları topladı

Güncelleme:
Adana'da 'Adana cıncık gibi' sloganıyla sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen gönüllüler, Seyhan Nehri çevresini 70 poşet çöp toplayarak temizledi. Etkinliğe katılanlar, çevre temizliğine dikkat çekti.

Adana'da sosyal medya aracılığıyla buluşan gönüllüler, el birliğiyle Seyhan Nehri'nin çevresini çöplerden arındırdı.

Sosyal medyada "Adana cıncık gibi" sloganıyla başlatılan etkinliğe katılan çevre gönüllüleri, Seyhan Nehri'nin Dilberler Sekisi mevkisinde bir araya geldi.

Aralarında sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve üyelerinin de olduğu yaklaşık 50 kişilik grup, bölgede temizlik yaptı.

Katılımcılar, yürüyüş yolu ve ağaçlık alanlara bırakılan atıkları toplayıp poşetlere yerleştirdi.

Etkinlikte gönüllülere sandviç ve içecek ikram edildi.

Katılımcılardan Akif Temelkuran, AA muhabirine, kentte 60'tan fazla noktada gönüllülerle çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

Etkinlikte 70 poşet çöp topladıklarını bildiren Temelkuran, çevrenin temiz tutulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
