Adana'da gölde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastanede öldü

CENAZENİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Seyhan Baraj Gölü'nde dün arkadaşlarıyla yüzmek için girdiği suda boğulma tehlikesi geçiren ve ekiplerce kurtarılarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan üniversite öğrencisi Mehmet Furkan Aksu (22), müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aksu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Osmaniye'ye götürüldü.

Şehit Ali Renk Camisi'nde kılınan namazın ardından Aksu'nun cenazesi, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
