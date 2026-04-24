Haberler

Adana'da gölde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi tedavi gördüğü hastanede öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Seyhan Baraj Gölü'nde dün arkadaşlarıyla yüzmek için girdiği suda boğulma tehlikesi geçiren ve ekiplerce kurtarılarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan üniversite öğrencisi Mehmet Furkan Aksu (22), müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aksu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınacak cenazenin Osmaniye'ye götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

