Özel okulda gizli kamera skandalı! Öğretmen tutuklandı
Adana'da bir özel lisenin idari binasında kadınların kullandığı öğretmenler tuvaletinin gider mazgalında gizli kamera bulundu. Kamerayı koyduğu belirlenen görsel sanatlar öğretmeni tutuklanarak cezaevine gönderilirken, emniyetteki ifadesinde, yönetici olduktan sonra öğretmenlerin kendisi hakkında dedikodu yapıp yapmadıklarını merak ettiği için kamera koyduğunu söyledi.
Adana'da bir özel lisenin idari binasında kadınların kullandığı öğretmenler tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen E.İ. isimli erkek öğretmen, tutuklandı.
ÖĞRETMENLER TUVALETİNDEN GİZLİ KAMERA ÇIKTI
Olay, 24 Eylül'de kentteki bir özel lisede meydana geldi. İddiaya göre, idari binada öğretmenlerin kullandığı kadınlar tuvaletine giren bir öğretmen, gider mazgalında bir gizli kamera bulunduğunu fark edince okul yönetimine bildirdi.
ERKEK ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI
Konuyla ilgili inceleme başlatan yönetim, kamerayı görsel sanatlar öğretmeni E.İ.'nin yerleştirdiğini tespit etti. E.İ.'nin görevine son veren yönetim, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine E.İ., polis tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANAN ÖĞRETMENİN İFADESİ DE SKANDAL
Emniyetteki ifadesinde okulun idari binasındaki kilitli kadın öğretmenler tuvaletine kamera yerleştirdiğini itiraf eden E.İ., bunu okuldaki bazı öğretmenlerin kendisinin yönetici olduktan sonra hakkında dedikodu yapıp yapmadıklarını merak ettiğinden yaptığını söyledi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede verdiği ifadesinde ise suçlamaları kabul etmeyen E.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.