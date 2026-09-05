Adana'da Giyim Mağazasına Silahlı Saldırı

ADANA'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından giyim mağazasına silahla ateş açıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Kocavezir Mahallesi 32017 Sokak'ta meydana geldi. Bir giyim mağazasın önüne gelen kişi ya da kişiler iş yerine silahla ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede caddede çok sayıda boş kovan bulundu.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı