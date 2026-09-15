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Adana’da geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan 170 tesiste denetim: 13 tesise 30,5 milyon TL ceza

Adana’da geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan 170 tesiste denetim: 13 tesise 30,5 milyon TL ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı Adana'da geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan 170 tesiste denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 13 tesise toplam 30 milyon 499 bin TL ceza uygulanırken, 12 tesisin faaliyeti durduruldu.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı Adana'da geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan 170 tesiste denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 13 tesise toplam 30 milyon 499 bin TL ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlık ekiplerinin, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğine karşı Adana'da geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan 170 tesiste denetim gerçekleştirdiği, denetimlerde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 13 tesise toplam 30 milyon 499 bin TL ceza kesildiği ve 12 tesisin de faaliyetinin durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Adana'nın yanı sıra bölgede devam eden denetimlerde 1 Temmuz'dan bugüne kadar çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 76 tesise toplam 153 milyon 599 bin TL ceza uygulandığı, 28 tesisin faaliyetinin de durdurulduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA
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