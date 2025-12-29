Boş araziye moloz ve çöp dökülmesine tepki gösteren mahalleli, çözüm bekliyor

ADANA'da Havalimanı yakınlarındaki boş araziye geri dönüşüm tesisi ve vatandaş tarafından dökülen çöp ve molozlar, çevre kirliliğine yol açtı. Atıkların zaman zaman yakılması nedeniyle kötü koku ve dumanla karşı karşıya kalan mahalleli, sağlıklarının tehdit altında olduğunu belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Kentte sivil uçuşlara kapatılan Adana Havalimanı'nın bitişiğinde, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi ve Yenidam mahalleleri yakınında bulunan geri dönüşüm tesisinin ve vatandaşların yol kenarlarına döktüğü molozlar tepki çekiyor. Alanda 'Moloz ve çöp dökmeyin' yazılı uyarı levhalarının bulunmasına rağmen dökümlerin yapılması sonucu atıklardan tepecikler oluşturdu. Bölge genelinde plastik ve ambalaj atıkları, evsel çöpler ve inşaat molozlarının yanı sıra beyaz eşya atıkları, cam şişeler, kıyafetler ve koltuk gibi çok sayıda farklı türde çöpün bulunduğu görüldü. Atıkların zaman zaman yakıldığı, bunun da çevreye zarar verdiği belirtildi. Özellikle hava sıcaklıklarının arttığı dönemlerde kötü kokunun yoğunlaştığı, çevrede oluşan görüntünün rahatsız edici boyutlara ulaştığı kaydedilirken, çevredekiler de yetkililerden önlem alınmasını istedi.

'ZEHİRLENİYORUZ'

Bölgede esnaflık yapan Zeki Horoz, çöp ve moloz yığını nedeniyle nefes almakta güçlük çektiklerini dile getirerek, "Molozdan çok çöp yığını oluştu burada. Buralıyım, doğma büyüme burada yaşıyorum. İnsanlarımız burada zehirleniyor, defalarca şikayet etmemize rağmen bir kere gelip temizlik yapıp gittiler. Sabahtan beri dışarı çıkamıyoruz. Biz burada zehirleniyoruz, sıkıntılarımızı paylaşacağımız yetkili bulamıyoruz. Burada sadece vatandaşlar değil, belediyenin kendi araçları da çöp döküyor. Onlara haber veriyoruz fakat kimse ilgilenmiyor. Bizlere tepki gösteriliyor, kötü muamele görüyoruz. Bu durumdan çok rahatsızız" dedi.

'KOKUDAN UYUYAMIYORUZ'

Molozun döküldüğü mahallede yaşayan Mustafa Doğan, bölgede özellikle sıcak havalarda kötü koku nedeniyle pencerelerini açamadıklarını söyleyerek, "İki senedir burası tamamen çöplüğe döndü. Vatandaşlar olarak ciddi rahatsızlık yaşıyoruz. Geceleri kokudan uyuyamıyoruz, sürekli burada yakma yapılıyor. Sağlığımız olumsuz etkileniyor, yaz sıcağında bile pencerelerimizi örtmek zorunda kalıyoruz. Çöpler ateşe veriliyor, her yer duman altında kalıyor. Esnaf olarak çok şikayetçiyiz. Buraya buzdolabı, koltuk, inşaat malzemeleri, hayvan yünü olmak üzere her türlü çöp dökülüyor, ailecek bu durumdan mağduruz" diye konuştu.