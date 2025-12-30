Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

ADANA'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışması devam ediyor. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber - Kamere: ADANA,