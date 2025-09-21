Haberler

Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Şehir merkezinin birçok noktasından görülen yoğun duman panik yarattı.

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezindeki birçok noktadan görüldü.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
