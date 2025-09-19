Adana'da Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, Gaziantep'ten gelip, arkadaşlarıyla denize giren Emrah Gin (18) boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ayas Mahallesi'ndeki halk plajında meydana geldi. Arkadaşlarıyla Gaziantep'ten gelen Emrah Gin, denizde bir süre yüzdükten sonra henüz bilinmeyen nedenle suda çırpınmaya başladı. Bir süre sonra suya batan Gin, çevredekiler tarafından deniz bisikletiyle çıkarıldı. İhbar üzerine plaja sevk edilen ambulans ile bilinci kapalı halde Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Emrah Gin'in denizden çıkarılışı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ceyhun ÖZER - Kamera: YUMURTALIK (Adana),