Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı
Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu haplar ve büyük miktarda nakit para ile altın ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 masaj salonunda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen zanlıların evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde 51 uyuşturucu etkili hap, 42 bin lira ve 120 bin lira değerinde altın ele geçiren ekipler, 12 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.