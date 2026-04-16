Adana'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanığa dava açıldı

Adana'da fotoğraf makinesi satışı ilanıyla bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca dolandırıcılık yaptığı öne sürülen tutuksuz B.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede müşteki E.G'nin 24 Temmuz 2025'te sosyal medya uygulamasında gördüğü satılık fotoğraf makinesi ilanına ilişkin B.S. ile irtibata geçtiği belirtildi.

Müştekinin, istenen 42 bin lirayı sanığın banka hesabına gönderdiği aktarılan iddianamede, parayı aldıktan sonra irtibatı kesen B.S'nin fotoğraf makinesini E.G'ye teslim etmediği kaydedildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.S'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.