Adana'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanığa dava açıldı

Adana'da bir kişinin fotoğraf makinesi satışı ilanıyla dolandırıldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık hakkında 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Müşteki, sanığın banka hesabına para göndermesine rağmen makineyi teslim almadığını belirtti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca dolandırıcılık yaptığı öne sürülen tutuksuz B.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede müşteki E.G'nin 24 Temmuz 2025'te sosyal medya uygulamasında gördüğü satılık fotoğraf makinesi ilanına ilişkin B.S. ile irtibata geçtiği belirtildi.

Müştekinin, istenen 42 bin lirayı sanığın banka hesabına gönderdiği aktarılan iddianamede, parayı aldıktan sonra irtibatı kesen B.S'nin fotoğraf makinesini E.G'ye teslim etmediği kaydedildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.S'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
