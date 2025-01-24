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Adana'da Firari Hükümlüler Jandarma Operasyonu ile Yakalandı

Adana'da Firari Hükümlüler Jandarma Operasyonu ile Yakalandı
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 yaşındaki Ş.K. ve 39 yaşındaki O.D., Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan Ş.K. (64) ile 17 yıl hapis cezasıyla aranan O.D'nin (39) Kozan ilçesindeki bir adreste olduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, Ş.K. ve O.D'yi yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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