Adana'da aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, asayiş denetimleri sırasında yakalandı. Uygulamalarda ayrıca uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde hakkında 6 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 40 noktada 271 personelin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Uygulamalarda 49,95 gram uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçiren ekipler, 42 sürücüye para cezası uyguladı, 11 araç ve 8 motosikleti trafikten men etti.

Ekipler, uygulama sırasında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 6 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen hükümlüyü gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
