Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yapılan operasyonla yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan V.I'nın bulunduğu yeri tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
İşlemleri tamamlanan V.I. cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat