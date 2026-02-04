Haberler

Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan H.A.'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
