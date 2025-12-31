Altın Koza Film Festivali'nin 2 ihalesinde usulsüzlük iddiasıyla 17 sanık hakim karşısında

Adana'da 2021 ve 2023 yılında düzenlenen 28. ve 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin organizasyon etkinliği ihalelerine fesat karıştırıldığı ve rüşvet iddiasıyla 17 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı M.G, eski eşi A.Ö.O, ihaleyi alan organizasyon şirketinin yetkilisi S.A. ve diğer tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı M.G, ihale sürecinde sadece ihtiyaç listesini belirlediklerini söyledi.

İhtiyaç listesi belirlendikten sonra satın alma birimine gönderdiklerini öne süren M.G. şöyle devam etti:

"Satın alma birimindeki daire başkanı ve ekipteki arkadaşlarımız da piyasa araştırmasını yapar. Ben bu sürecin hiç bir yerinde bulunmuyorum. Bu süreçte imzamda yoktur. Kimlerin ihaleye girebileceğini satın alma birimindeki arkadaşlar belirliyor. Benim görevlendirdiğim iki gözlemci ise ihale sürecini takip eder. İhale yapılır ve sözleşme imzalanır. Sözleşme sonrası bana gelir. O zamana kadar ihaleyi kimin aldığını, ne kadar maliyetle aldığını daire başkanım iş bittikten sonra bana bildirir. Benim bu şekilde haberim olur. İhalenin o süreciyle ilgili uzaktan yakından bir ilgim yoktur. 2015 yılında A.Ö.O. ile boşandık. Boşandığım A.Ö.O. adına otomobil almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim."

İhaleyi alan organizasyon şirketinin yetkilisi sanık S.A. ise savunmasında ülkenin birçok kentinde ihaleye girdiğini ve yıllardır bu işi yaptığını söyledi.

Kimseye rüşvet vermediğini ileri süren S.A, "İhale süreçlerini ben takip ediyorum. Yanımda çalışan personellerim var. 2021 yılındaki ihaleye girdim. Doğal olarak ihale yaklaşık maliyetin altında kaldığı için bende kaldı. Ben sürekli Adana'ya gelip giden birisiyim. O yıl köpeğimle gelmiştim. Stand gezisi yaptığı sırada A.Ö.O. ile tanıştık. Kendisinin de köpeği vardı. Daha sonra dışarıda görüştük. Kendisi otomobil almayı düşünüyordu. Ben de aracımı satmak istiyordum. O vesileyle aracımı kendisine sattım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunması alınan diğer sanıklar da 2021 ve 2023 yılında düzenlenen 28. ve 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin organizasyon etkinliği ihalelerine fesat karıştırmadıklarını ve rüşvet almadıklarını öne sürerek beraatlerini istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Dava

Adana'da 2021 ve 2023 yılında düzenlenen 28. ve 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin organizasyon etkinliği ihalelerine fesat karıştırıldığı ve rüşvet iddiasıyla 17 sanık hakkında dava açılmıştı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklardan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı M.G. ve ihaleyi alan organizasyon şirketinin yetkilisi S.A. hakkında "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından toplamda 7'şer yıldan 19'ar yıla kadar, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı M.G'nin eski eşi A.Ö.O. hakkında "rüşvet almak" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, diğer 14 sanığın ise "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.