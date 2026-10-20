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Adana'da eve girip 2 cep telefonu ve 2 bin 300 lira çalan şüpheli tutuklandı

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Adana'da eve girip 2 cep telefonu ve 2 bin 300 lira çalan şüpheli tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde İlyas Atasoy, 14 Ekim'de penseyle kilit göbeğini kırıp girdiği evden 2 cep telefonu ve 2 bin 300 lira çaldı. Evdekiler uyanınca kaçan Atasoy, güvenlik kamerasıyla yakalanıp 38 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlenerek tutuklandı.

ADANA'da yüzünü şapkayla gizleyen İlyas Atasoy (43), içki içerek yürüdüğü sokaktaki müstakil eve, kapısının kilit göbeğini penseyle kırarak girip, 2 cep telefonu ile 2 bin 300 lirayı çaldı. Bu sırada evdekilerin uyanması üzerine koşarak uzaklaşan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, "Kendi evim zannedip, girdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum" diyen Atasoy, tutuklandı.

Olay, 14 Ekim'de saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi 43011 Sokak'ta meydana geldi. Yüzünü şapkayla gizleyen İlyas Atasoy, içki içerek sokakta yürüdüğü sırada Yusuf K.'nin müstakil evinin avlusuna girdi. Pencerelerden bir süre evdekileri gözetleyen şüpheli, Yusuf K.'nin sokağa girdiğini görünce avludan çıkıp, uzaklaştı. Yusuf K.'nin evden çıkıp, minibüsüyle sokaktan ayrılmasının ardından şüpheli yeniden avluya girdi. Cebinden çıkardığı penseyle kapı kilit göbeğini kırıp eve giren şüpheli, yatak odasındaki 2 cep telefonu ile 2 bin 300 lirayı çaldı. Bu sırada evdekilerin uyanması üzerine şüpheli, koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DAHA ÖNCE DE 2 EVDEN HIRSIZLIK YAPMIŞ

Evdekilerin ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada İlyas Atasoy'un, 7 Ekim ve 22 Eylül'de aynı yöntemle girdiği iki ayrı evden 24 bin lira, 100 avro, 20 sterlin, cep telefonu ile çeşitli ziynet eşyalarını çaldığını saptadı. Ayrıca Atasoy'un, 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

'NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM'

Bu tespitler üzerine polis ekipleri, İlyas Atasoy'u saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesine, "Sokakta yürürken içki içiyordum. Kendi evim zannedip, girdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atasoy, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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