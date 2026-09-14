Adana'da evde vurulmuş halde bulunan 6 yaşındaki çocuk yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evde tabancayla vurulmuş halde bulunan 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evde tabancayla vurulmuş halde bulunan 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Eski Misis Mahallesi'ndeki bir evde yakınları, 6 yaşındaki B.Y'yi tabancayla vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk sağlık ekiplerince, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan ağabeyi F.Y'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: AA