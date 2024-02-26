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Adana'da evde çıkan yangında anne ve iki çocuk hayatını kaybetti

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın sonucunda yaralanan baba ise tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Cenazeler, ailenin yakınlarına teslim edildikten sonra defnedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Pekmezci Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangın çıkan evde Zeynep Parlak (60) ile çocukları Sefa (26) ve Sezer Parlak'ın (24) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda yaralanan ve dumandan etkilenen baba Mustafa Parlak ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Kozan ilçesi Pekmezci Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Baba Mustafa Parlak, ailenin yakınları ve ilçe protokolü de cenaze törenine katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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