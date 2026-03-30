Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı gebe kedi öldü
Adana'nın Mıdık Mahallesi'nde, bahçede dolaşan gebe kedi, 8 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Adana'da Seyhan Belediyesi sınırlarındaki ikametin bahçesinde dolaşan evcil gebe kedi, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu öldü.
Mıdık Mahallesi'nde bir ailenin evde beslediği gebe kedi, bahçede dolaştığı sırada 8 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Sesi duyup ikametten çıkan aile, kedinin saldırı sonucu öldüğünü fark etti.
Saldırı anı, çevredeki bir ikametin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun