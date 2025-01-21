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Adana'da Ev Yangını: Hasar Oluştu

Adana'da Ev Yangını: Hasar Oluştu
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir iki katlı evde çıkan yangında hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Adana merkez Sarıçam ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iki katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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