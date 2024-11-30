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Adana'da Eski Sevgili Cinayeti: Kadın Kendini Vurdu

Adana'da Eski Sevgili Cinayeti: Kadın Kendini Vurdu
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Adana'nın Seyhan ilçesinde Ebru Ayşe Beyaz, eski erkek arkadaşı Ramazan Arıcı'yı tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından iki kişi de hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hafif ticari araç içerisinde eski erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren kadın, aynı silahla yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Ebru Ayşe Beyaz (27), bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Ramazan Arıcı'yı (26) telefonla arayıp görüşmek istediğini söyledi.

Arıcı ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, 01 AKZ 146 plakalı hafif ticari araçla Beyaz'ın yanına gitti.

Araca binen Beyaz, İstiklal Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ne geldiklerinde yanındaki tabancayla sürücü koltuğundaki Arıcı'ya ateş etti, sonrasında kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağaca çarparak durabilen araçta inceleme yapan ekipler, Beyaz ve Arıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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