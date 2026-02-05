Eşini bıçaklayarak öldürüp, cesedinin başında ağlarken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Haberler

Adana'da eşi Kadriye Alver'i bıçaklayarak öldüren Şevket Alver, ifadesinde 'Bir anlık sinirle yaptım' dedi. Olay sonrası gözaltına alınan Alver, mahkemede tutuklandı.

ADANA'da eşi Kadriye Alver'i (39) bıçakladıktan sonra cesedinin başında ağlarken gözaltına alınan Şevket Alver (53), emniyetteki ifadesinde "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" dedi. Alver, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin üst katında meydana geldi. 3 çocuğunu okula gönderen kargo işçisi Şevket Alver ile eşi Kadriye Alver arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Şevket Alver, eşini defalarca bıçakladı. Ailenin alt kattaki dairede oturan akrabaları gürültü seslerini duyunca yukarı çıktı. Şevket Alver'in, eşinin cesedi başında ağladığını gören akrabaları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Şevket Alver'i gözaltına aldı. Alver'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Emniyette ifadesi alınan Şevket Alver, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini belirterek, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Alver, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
