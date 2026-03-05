Haberler

Adana'da Eşini Bıçaklayan Kadın, İntihar Girişiminde Bulundu

Adana'da tartıştığı eşi İlker Ç.'yi bıçakla yaralayan Çiğdem Ç., ekipler gelince intihar girişiminde bulundu. Gözaltına alındıktan sonra 'Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım' diyerek tutuklandı.

ADANA'da tartıştığı eşi İlker Ç.'yi (39) bıçakla yaralayan Çiğdem Ç. (39), ekipler gelince odasının kapısını kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. Bıçakla kendisine zarar vermesi engellenip gözaltına alınan, emniyetteki ifadesinde, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" diyen Çiğdem Ç., tutuklandı.

Olay, 3 Mart'ta Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evde Çiğdem Ç. ve eşi İlker Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa gidip bıçak alan Çiğdem Ç. eşini karnından yaraladı. İlker Ç. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiğdem Ç., ekiplerin eve gelmesinin ardından odasının kapısını kilitleyerek eşini yaraladığı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Çiğdem Ç.'nin kendine bıçakla zarar vermesini engelleyen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Çiğdem Ç. emniyette alınan sorgusunda, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiğdem Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hastaneye kaldırılan İlker Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
