Adana'da Emniyet Kemeri Denetimi Yapıldı

ADANA Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu otobüslerini denetleyip, emniyet kemeri takılı olmayan yolcuları uyarıp kemerlerini taktı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez Otogar'da şehirler arası yolcu otobüslerini durdurdu. Ekipler, otobüslerin lastiklerini denetledikten sonra sürücülerin takograf kayıtları incelendi. Yolcu otobüslerine binen trafik polisleri, emniyet kemeri denetimi de yaptı. Polis ekipleri, emniyet kemeri takılı olmayan yolcuları uyardı. Ekipler ardından kemeri takılı olmayan yolcuların kemerlerini taktı. Trafik ekipleri, daha sonra yolculara kazalara karşı bilgilendirici broşür dağıttı. Ekipler, 20 otobüste denetim yaptı. Dron destekli uygulamada 1 otobüs şoförüne cezai işlem uygulandı.