MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

İddiaların ardından Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kar alarmı verildi! İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi

İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi
Narin cinayetinde savcılıktan Salim Güran'la ilgili dikkat çeken karar

Narin Güran cinayetinde çarpıcı karar! Amcayla ilgili detay bomba
Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

Adana'da Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Adana'da Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Aydın U. yaşamını yitirdi. Olayın ardından aracın sürücüsü kaçtı, polis yakalama çalışmalarına başladı.

Adana'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sürücüsü belirlenemeyen 01 AVE 828 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda önce seyir halindeki Aydın U. (52) idaresindeki 01 AUA 337 plakalı elektrikli bisiklete, daha sonra aydınlatma direğine çarptı.

Hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçarken vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, elektrikli bisiklet sürücüsü Aydın U'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydın U'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
img

Ayasofya'da tepki çeken muamele: Kelime-i Şehadet istedi
img

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı
img

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı
Türkiye'den 2 takım var: Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.