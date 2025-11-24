Haberler

Adana'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi İbrahim Mete Bulvarı'nda meydana geldi. A.Ç. (26) yönetimindeki 01 VAL 86 plakalı otomobil, itfaiye kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü A.Ç., acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Araçtan çıkarılan 2 yaralının ise hastanede oldukları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Ceyhun ÖZER(ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Kaybettiği maç sonrası kameramana tepki gösteren Pep Guardiola özür diledi

Guardiola tepki çeken hareketi sonrası özür diledi: Utanıyorum
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.