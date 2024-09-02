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Adana'da Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Karataş ilçesinde, sokak lambasını takmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Turgay Yılmaz Elifci'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesine rağmen Elifci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Adana'nın Karataş ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Çavuşlu Mahallesi'nde sokak lambasını takmak için elektrik direğine çıkan Turgay Yılmaz Elifci (43) akıma kapıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elektrik direğinden indirilen Elifci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Elifci'nin cenazesi, otopsi için Karataş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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