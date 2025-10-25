Haberler

Adana'da El Yapımı Patlayıcı İle Saldırı

Adana'da El Yapımı Patlayıcı İle Saldırı
Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir giyim mağazasına el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, polis saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı.

Fevzipaşa Mahallesi'ndeki giyim satışı yapılan bir iş yerinde patlama sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, patlamanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.

Patlayıcının parça tesirli olduğu değerlendirilen saldırıda can kaybı, yaralanma ve maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, polis ekipleri sokak girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
