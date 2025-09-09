Haberler

Düğün salonunda tekme tokat birbirlerine girdiler

Düğün salonunda tekme tokat birbirlerine girdiler
Güncelleme:
Düğün salonunda tekme tokat birbirlerine girdiler
Adana'daki bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bir kişi karşısındaki şahsa uçan tekmeyle saldırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'da bir düğün salonunda çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DÜĞÜNDE TEKME TOKAT KAVGA ÇIKTI

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Bir kişi karşısındaki şahsa uçan tekmeyle saldırdı.

Düğün salonunda tekme tokat birbirlerine girdiler

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Düğündeki diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, kavgayı ayırdı. Kavga nedeniyle düğünün erken bitirildiği öğrenildi. Öte yandan iki grubun düğün salonundaki kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
