Adana'da Döner Yerken Kurşun Isabet Eden Adam Ağır Yaralandı

Adana'da Döner Yerken Kurşun Isabet Eden Adam Ağır Yaralandı
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Adana'da bir dönercide yemek yerken başına kurşun isabet eden Ahmet Malgir, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları ve şüphelinin bulunması için soruşturma başlatıldı.

ADANA'da döner yerken başına kurşun isabet eden Ahmet Malgir, ağır yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir dönercide dürüm yiyen Ahmet Malgir, bir anda yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından kan sızan Malgir, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada başına kurşun isabet ettiği belirlenen Malgir, ameliyata alındı. Ahmet Malgir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis tarafından yapılan ilk incelemede, kurşunun dönerci dükkanını tavanından içeri düştüğü belirlendi. Silahı ateşleyen kişinin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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