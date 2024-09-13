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Adana'da Döner Tezgahı Önünde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Adana'da akrabalarının seyyar döner tezgahı önünde bekleyen Abdullah Oğuz'un öldüğü, kuzenleri Mehmet ve Şemsettin Oğuz'un yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheliler yakalandı. Saldırının sebebi ise bir kız ile sevgili olduğu belirlenen şüphelinin ailesinin buna izin vermemesiymiş.

ADANA'da akrabalarının seyyar döner tezgahı önünde bekleyen Abdullah Oğuz'un (34) öldüğü, kuzenleri Mehmet (24) ve Şemsettin Oğuz'un (48) yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyen Batuhan Homurlu (26) ve 4 suç ortağı yakalandı. Oğuz ailesinden bir kız ile sevgili olduğu belirlenen Homurlu'nun, cinayeti bu birlikteliğe izin verilmediği için işlediği ortaya çıktı.

Olay, 8 Eylül saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Oğuz, kuzenleri Mehmet ve Şemsettin Oğuz ile birlikte akrabalarının oto yıkama dükkanı önündeki seyyar döner tezgahına gitti. Bu sırada motosikletle gelen şüpheliler, tezgaha pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Tüfekten çıkan saçmalarla başından vurulan Abdullah Oğuz kanlar içinde yere yığıldı. Saldırıda bacaklarından yaralanan Mehmet ve Şemsettin Oğuz ise tezgahın arkasına saklandı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Abdullah Oğuz, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

AİLEYE HUSUMET GÜTMÜŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı kullanan şüphelinin Batuhan Homurlu, motosikleti kullananın ise B.O. (17) olduğunu tespit etti. Saldırı anında şüphelilerin arkadaşları Orhan Karaduman (25), Muhammet Yiğit Obuz (18) ve Ramazan Yiğit Çetinkıran'ın (18) da motosikletle gözcülük yaptığı saptandı. Soruşturmanın ardından Homurlu'nun, Oğuz ailesinden bir kız ile sevgili olduğu, kızın akrabası olan oto yıkama dükkanının sahibi Abdulvahap Oğuz'un (44) ise bu birlikteliğe karşı çıktığı öğrenildi. Homurlu'nun bu nedenle husumet güttüğü Oğuz'un iş yerine silahlı saldırı düzenlediği ancak olay yerinde bulunan Oğuz'un kuzeni Abdullah Oğuz'un öldürüldüğü belirlendi.

SALDIRI DÜZENLEDİĞİ KİŞİLERİ TANIMIYORMUŞ

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Batuhan Homurlu'nun, 3 ayrı 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından kaydı olduğu belirtildi. Homurlu, ifadesinde, "Ben bu şahısları tanımam. Olay günü oradan hiç geçmedim. Benim olayla hiçbir ilgim yok. Kimseyi öldürmedim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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